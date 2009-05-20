Эксперты: дефицит средств не позволит «Нафтогазу» накопить газ в хранилищах

Дефицит средств НАК «Нафтогаз Украины», несмотря на снижение закупочной стоимости импортного газа во втором квартале, не позволит госкомпании провести накопление запасов природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) на предстоящий отопительный сезон, и создаст значительные сложности с выполнением графика оплаты текущих поставок газа по импорту.

Об этом сказано в аналитической записке«О финансовых результатах НАК «Нафтогаз Украины» по операциям по импорту и реализации природного газа на территории Украины за 4 мес. 2009 г.» Центра энергетических исследований (г. Киев), текст которой передан УНИАН.

В документе отмечается, что катастрофическое финансовое положение НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году определяется ущербной экономической моделью его работы в сфере импорта природного газа и его реализации на территории Украины.

При этом отмечено, что эта модель была навязана «Нафтогазу» газовыми соглашениями от 19 января с.г. и стремлением правительства скрыть их реальные экономические последствия от украинского общества.

Чтобы оплатить импорт 5 млрд. куб. м российского газа в январе-апреле, «Нафтогаз Украины» был вынужден продать потребителям 19,65 млрд. куб. м газа, из которых 14 млрд. куб. м – его собственные запасы и добыча.

За период с 1 января по 13 мая 2009 г. НАК «Нафтогаз Украины» поставила потребителям 19,65 млрд. куб. м природного газа. Доля импортного газа составила около 28% от объема поставки потребителям (около 5,5 млрд. куб. м).

«Этот подход привел к тому, что НАК «Нафтогаз Украины» сегодня «срабатывает» запасы газа в ПХГ, накопленные в период в 2006-2008 гг.», - отмечено в записке.

Эксперты Центра отмечают, что фактическая выручка НАК «Нафтогаз Украины» за январь-май 2009 г. составила 15,8 млрд. грн. (2,05 млрд. долл. по курсу НБУ), что лишь незначительно превышает затраты на закупку природного газа по импорту (1,58 млрд. долл.).

Оставшихся в распоряжении НАК «Нафтогаз Украины» средств (около 470 млн. долл.) недостаточно для оплаты газа собственной добычи газодобывающим предприятиям (свыше 200 млн. долл.), закупки технологического газа ДК «Укртрансгаз» (около 360 млн. долл.), не говоря уже об уплате налогов и других обязательных платежей.

По мнению экспертов, платежный баланс «Нафтогаза» существенно усугубляется рекордно высоким уровнем неплатежей потребителей – свыше 7 млрд. грн. Фактически, в январе-апреле остались неоплаченным свыше 30% поставленных потребителям энергоресурсов.

Вместе с тем, критически низким остается уровень оплаты за газ предприятиями коммунальной теплоэнергетики. Неплатежи ТКЭ превышают 60% от стоимости поставленных энергоресурсов. Подобный уровень оплаты наблюдался лишь в конце 90-х годов.

Кроме того, на недопустимо низком уровне находится оплата поставок газа со стороны «Киевэнергохолдинга» (недоплата – свыше 40%). Рекордно низким остается уровень оплаты газа населением (78,4%), бюджетными организациями (84,5%), генерирующими компаниями Минтопэнерго (86,5%).

Также по информации Центра энергетических исследований, НАК «Нафтогаз Украины», впервые с 2006 г., допущено возникновение задолженности со стороны промышленных предприятий – за январь-апрель их долг превысил 1,4 млрд. грн. (не оплачено 15% поставок). Поставка газа промышленным потребителям без предоплаты запрещена постановлениями Кабинета Министров.

Крупнейшими неплательщиками за газ в промышленной группе являются предприятия корпорации ИСД – Алчевский меткомбинат, Алчевский коксохим и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (задолженность – около 400 млн. грн.).

«Дефицит средств НАК «Нафтогаз Украины» станет критическим в сентябре 2009 г., когда наступает срок погашения 5-летних еврооблигаций компании на сумму 500 млн. долл.», - отмечено в сообщении.

По мнению экспертов, единственным источником финансирования дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины» в летний период остаются займы государственных банков.

Напомним, 19 мая Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» вызывает обеспокоенность.

«Реальное финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» печальное… Компания не имеет права работать в режиме наращивания миллиардных долгов, как это происходит сейчас», – сказал он.

Он указал на две главные причины нынешнего состояния компании. Во-первых, ни нынешнее, ни предыдущее правительство не осуществили надлежащих реформ в газовом секторе, что привело к системной неуплате украинскими потребителями за потребленный газ, а сама компания-поставщик еще и вынуждена компенсировать разницу между популистскими отпускными ценами и жесткими, высокими закупочными.

«То есть сегодня мы фактически все еще существуем в условиях социалистической системы на газовом рынке», – прокомментировал Б.Соколовский такую ситуацию.

Второй причиной финансовых проблем компании он назвал «кабальные контракты от 19 января текущего года».

«Это главные факторы, определяющие нынешнее кризисное финансовое состояние компании, которое усложняется, несмотря на активные и высокопрофессиональные, по моему мнению, действия руководства «Нафтогаза», – подытожил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Ранее Президент Украины Виктор Ющенко неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

С полным текстом аналитической записки можно ознакомиться здесь.