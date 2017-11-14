В Одесской области отсутствуют 4 вакцины против смертельных болезней – Степанов

В Одесской области отсутствуют 4 вакцины от смертельных болезней. Речь идет о противостолбнячной, противодифтерийной, противогангренозной и против укуса каракурта вакцины. Кроме этого, лишь на 20 процентов обеспечены потребности населения области противоботулинистической сывороткой – 20%, антирабическим иммуноглобулином – 17%, вакциной антирабической – 17%, противостолбнячным анатоксином – 16%. Об этом стало известно во время аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации. В течение пяти месяцев Министерство здравоохранения Украины не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения ввезти их самостоятельно.

«Это вопрос очень важный. Меня возмущает позиция Министерства здравоохранения по обеспечению вакцинами и сыворотками. Они самостоятельно не способны почему-то обеспечить все население и не могут предоставить эту возможность Одесской области. Против 4 смертельных болезней вакцин вообще нет, и против 4 – в недостаточном количестве. Например, если завтра, не дай Бог, вспышка ботулизма будет – из пяти людей, которые заболеют, четверо умрут», - отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По предварительным расчетам, для закупки иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики ботулизма, дифтерии, гангрены, столбняка, бешенства, укусов змей и пауков нужно 5 миллионов гривень.

«Еще в июне мы обратились в Министрество здравоохранения с просьбой предоставить нам возможность самостоятельно закупить эти вакцины для области. Я знаю, как их ввезти. Речь идет о перечне вакцин от заболеваний, которые несут смертельный характер. Пять месяцев мы не можем получить ответ. Просто в игрушки играем, а их цена – человеческие жизни. Готовим еще одно обращение в Министерство здравоохранения Украины. Также я пообщаюсь с премьер-Министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы получить разрешение закупить вакцины самостоятельно», - подчеркнул Максим Степанов.