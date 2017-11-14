Поклонники "Грибов" не попрощаются с любимой группой в Украине: музыканты отменили тур

Популярная украинская группа "Грибы", которая заявила, что с 31 декабря 2017 года прекращает концертную деятельность, отменила прощальный тур по Украине, России и Европе. Об этом передает Realist.

Читайте такжеУкраинские артисты получили музыкальные награды в России, одна певица - из рук пропагандистки Лаврова (фото, видео)

Так, 29 ноября у "Грибов" был запланирован концерт в белорусском Минске, однако его отменили. Вслед за ним был отменен и весь тур. Перенесут ли концерт - пока неизвестно.

Причиной стало то, что музыканты не успели записать новый материал для альбома "Дом на колесах. Часть - 2".

Отметим, что в программу тура входили три концерта в Киеве. Всего осенью-зимой 2017−2018 они должны были отыграть 14 концертов: в Лондоне, Берлине, Гамбурге, три выступления в Киеве и два в Москве.