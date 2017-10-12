Иван Дорн и группа "Грибы" стали номинантами на премию MTV от России

Украинские исполнители Иван Дорн и группа «Грибы» стали номинантами на премию MTV Europe Music Awards от России, где представлены в категории Best Russian Act. Об этом говорится на сайте музыкального конкурса.

Также сообщают, что что кроме «Грибов» и Дорна в этой категории указанные певицы Елена Темникова, Елка и рэпер Хаски.

Как известно MTV Europe Music Awards - это ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победителей EMA определяет интернет-голосования на сайте премии.

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В этом году церемония награждения победителей премии состоится 12 ноября в Лондоне, на арене «Уэмбли».

Как сообщалось, в России отказались признавать "человеком года" Ивана Дорна, в качестве утешения подарили бутылку виски.