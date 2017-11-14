Министерство юстиции объявило войну недобросовестным родителям (видео)

15:43, 14 ноября 2017
Общество
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Каждый пятый из трех миллионов украинских детей не получает законных денег, но этому будет положен конец.

Изменения в законодательство лишит злостных неплательщиков алиментов последних шансов скрыться от долгов перед собственными детьми. Ограничение выезда за границу, ограничение права на вождение автомобилем, ограничения и запрет на охоту, на ношение оружия.

540 тысяч производств о взыскании алиментов. И только вдумайтесь - каждый пятый из трех миллионов украинских детей не получает законных денег.

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Теги: #алименты на ребенка