Министерство юстиции объявило войну недобросовестным родителям (видео)
15:43, 14 ноября 2017Общество
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Каждый пятый из трех миллионов украинских детей не получает законных денег, но этому будет положен конец.
Изменения в законодательство лишит злостных неплательщиков алиментов последних шансов скрыться от долгов перед собственными детьми. Ограничение выезда за границу, ограничение права на вождение автомобилем, ограничения и запрет на охоту, на ношение оружия.
540 тысяч производств о взыскании алиментов. И только вдумайтесь - каждый пятый из трех миллионов украинских детей не получает законных денег.
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