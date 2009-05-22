“Аскания” увеличила свои шансы стать одним из мировых “чудес природы”.

Однако отрыв от лидеров все еще значительный.

Заповедник “Аскания-Нова”, который представляет Украину в мировом конкурсе “семь новых чудес природы”, поднялся на три позиции в Интернет-голосовании за претендентов на это звание в своей группе - “ Леса, национальные парки, национальные заповедники”. Но отрыв от лидеров еще значительный – “Аскания” занимает теперь 43-ю позицию в рейтинге, тогда как в следующий этап выходят лишь 11 победителей в каждой из групп.

Голосование будет проводиться до 7 июля этого года на официальном сайте конкурса. Для удобства украинские пользователи Интернета могут воспользоваться сайтом, где процедура голосования детально изложена на украинском языке.

Украина также представлена в конкурсе рекой Днепр (поскольку река протекает по территории трех стран, соответственно Днепр номинируется от Украины, России и Беларуси), Днепр – на 37-ом месте в своей группе ( “Озера, реки, водопады”).

В целом нужно одновременно проголосовать за 7 претендентов, поэтому один голос может поддержать и Асканию-Нову, и Днепр. А чтобы не голосовать за конкурентов, можно выбирать номинантов из других категорий (всего групп для голосования 7, поэтому можно выбрать по одному объекту).

Как заметил на одной из недавних пресс-конференций активный инициатор участия Украины в конкурсе Николай Томенко, “если не мобилизуем украинцев, то нам точно ничего не светит в этом конкурсе”, - сказал М.Томенко. Досадно будет, хочется, чтобы “светило”. Поэтому, пока еще есть время, есть смысл зайти на сайт www.7chudes.in.ua и отдать свой голос за наших претендентов в “чудеса”.