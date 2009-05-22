В Госдуме не могут смириться, что РФ на Евровидении представляла украинка

КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" выступили в Думе с громкими заявлениями по поводу поражения страны на конкурсе "Евровидение-2009".

"Единую Россию" эта тема не интересует, но депутаты трех фракций намерены продолжить расследование причин проигрыша и добиться наказания виновных в этом. В частности, их интересует, как расходовались выделенные деньги и кто выбрал на отборочном конкурсе "украинку, поющую на родном языке", пишет "Независимая газета".

На прошлой неделе депутат от КПРФ Николай КОЛОМЕЙЦЕВ заявил, что "в условиях кризиса выделение миллиардов рублей на ублажение отпрысков вельможных – это вообще-то кощунство". Он предложил, чтобы думский бюджетный комитет потребовал от Счетной палаты проверить эффективность, законность и целевое использование ОАО "Первый канал" выделенных на конкурс средств. Напомним, что, по некоторым оценкам, бюджет московского "Евровидения" составил около 39 млн. евро. Поручение Н.КОЛОМЕЙЦЕВА большинством нижней палаты поддержано не было.

Как пишет газета, коммунисты считают, что упомянутые Е.КОЛОМИЙЦЕВЫМ "вельможные отпрыски" имеют прямое отношение к руководству Первого канала, поэтому "Единая Россия" не позволит Госдуме инициировать расследование. Более того, по мнению Н.КОЛОМИЙЦЕВА, "скорее всего все "Евровидение" обошлось максимум в четыре миллиона евро, а все остальное ушло неизвестно куда".

Эсеров же больше заинтересовал факт победы украинской певицы Анастасии ПРИХОДЬКО на внутрироссийском отборе. По мнению депутата Антона БЕЛЯКОВА, возглавляющего Общественный антикоррупционный комитет, это стало следствием "не честной конкуренции, а протекционизма и кумовщины". А,БЕЛЯКОВ заявил, что ведет настоящее расследование. Посланы запросы на Первый канал и в компанию, которая обеспечивала SMS-голосование во время проведения конкурса.

Еще один эсэр – депутат Михаил СТАРШИНОВ – напомнил, что в отборочном конкурсе участвовали более полутора тысяч человек, но "кто-то выбрал самой достойной украинку, поющую на родном языке". А лидер фракции ЛДПР Игорь ЛЕБЕДЕВ возмутился тем, что "гражданке иностранного государства, к тому же с сомнительной политической репутацией" было доверено право представлять Россию. По его мнению, необходимо провести заседание комитета Госдумы по культуре, на которое надо пригласить всех ответственных за поражение нашей страны.

Напомним, что на конкурсе "Евровидение-2009" победил представитель Норвегии Александр РЫБАК, 23-летний певец, некогда проживавший в Белоруссии.