Мэр Ялты требует от застройщиков прекратить работы

Городской председатель Ялты Сергей БРАЙКО требует от застройщиков прекратить строительные работы на период курортного сезона.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ялтинского мэра Татьяна АГАРКОВА, ряд застройщиков игнорируют решение исполкома о прекращении работ с 1 мая.

С.БРАЙКО подчеркнул, что «мы принимаем такое решение уже в третий раз. И все отговорки: мол, мы не знали, поздно получили решение исполкома - мы не принимаем». Он отметил, что «весь город знает, что на период курортного сезона строительство должно быть остановлено».

«Мы с уважением относимся к тем, кто инвестирует в город, но и вы должны с уважением относиться к нашим требованиям. Если кто-то не согласен с нашим решением - мы готовы встречаться с застройщиками в судах. Но строить в период сезона, мешая и горожанам, и гостям курорта, не позволим», - сказал С.БРАЙКО.

Как отметила Т.АГАРКОВА, если застройщики проигнорируют требование мэра, то на заседание исполкома 28 мая будут вынесены решения об отзыве выданных городскими властями разрешений на строительство.

Как сообщалось, 1 мая Ялта открыла курортный сезон-2009.