В Бердичеве полиция расследует ДТП, во время которого на пешеходном переходе пострадала женщина с 10-летним мальчиком

Житомир. 13 ноября. УНИАН. В Бердичеве Житомирской области полиция расследует аварию, во время которой вчера на пешеходном переходе пострадала женщина с 10-летним мальчиком. Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло в Бердичеве 12 ноября. Во время аварии травмы получили 29-летняя мать с 10-летним сыном, они были госпитализированы. Полицией начато досудебное расследование.

«Около 17.00 по улице Житомирской в районном центре водитель автомобиля «ВАЗ-2106», 42-летний бердичівлянин, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП травмы получила 29-летняя женщина и ее 10-летний сын. Они были госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести», - рассказали УНИАН в полиции.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение причин и обстоятельств аварии.