"Не Лободой единой": в России ответили СБУ, опубликовав список звездных гастролеров из Украины

Обнародован список украинских исполнителей и групп, которые гастролируют в РФ.

Имена артистов назвала "Комсомольская правда".

В список вошли исполнители Alekseev, Вера Брежнева, Надежда Грановская, Иван Дорн, Елка, Loboda, Ани Лорак, Луна, Макс Барских, Monatik, Таисия Повалий, Анна Седокова, дуэт "Потап и Настя", группы "ВИА "Гра", "Время и Стекло", "Грибы", Estradarada, "Пятница", SunSay, Quest Pistols.

Издание противопоставляет разрешение украинским звездам выступать в РФ "черному списку" СБУ, в который вошли российские исполнители и актеры.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в связи с военной агрессией РФ СБУ запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, а также въезд отдельным артистам за их "действия, противоречащие интересам Украины".

Ранее были названы украинские звезды, которые поедут в Россию на вручение премии "МузТВ".