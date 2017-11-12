СМИ: Spice Girls воссоединятся в 2018 году

Музыкальная группа Spice Girls воссоединится в 2018 году для записи нового альбома. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Читайте также Apple готовит собственный сериал с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Как отмечает газета, такое предложение поступило от одной из участниц распавшегося коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бэкхэм, которая была противницей такого шага.

«Все пять девушек держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году», — сказал один из источников издания.

Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.