СМИ: Spice Girls воссоединятся в 2018 году
05:56, 12 ноября 2017Общество
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Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.
Иллюстрация REUTERS
Музыкальная группа Spice Girls воссоединится в 2018 году для записи нового альбома. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
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Как отмечает газета, такое предложение поступило от одной из участниц распавшегося коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бэкхэм, которая была противницей такого шага.
«Все пять девушек держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году», — сказал один из источников издания.
Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.
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