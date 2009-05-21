С миру по нитке для «Арсенала» - что думают эксперты

Эксперты считают, что временное экспонирование произведений украинских музеев в «Художественном арсенале» было бы полезным для их популяризации.

"Так ли уж плохо, если музеи передадут часть предметов из своих фондов на временное или постоянное хранение в "Художественном арсенале"?". С таким вопросом еженедельник «Комментарии:» обратился к нескольким музейным экспертам.

По мнению Владислава ПИОРО, начальника информационно-аналитического отдела Украинского центра развития музейного дела, временное экспонирование произведений в «Художественном арсенале» было бы полезным для их популяризации. На такой общенациональной площадке музеи Украины могли бы представить предметы, которые они по тем или другим причинам не могут экспонировать у себя. Дело в том, что украинские музеи для открытого обзора в лучшем случае выставляют 5-10% своих экспонатов. В целом же государственный музейный фонд насчитывает около 12 млн. памятников.

«Но здесь важен продуманный подход, ведь ценностью любой музейной коллекции является ее неделимость», - подчеркнул эксперт.

Заместитель генерального директора Национального художественного музея Украины Марина СКИРДА удивляется, что инициаторы создания «Художественного арсенала» сначала принялись за строительство, а уже потом задумались над тем, чем наполнять новый музей, хотя все следовало бы делать наоборот. «А каждый музей — это прежде всего коллекция, под нее строится помещение», - отметила она.

К тому же в случае с «Художественным арсеналом» не в интересах этого учреждения срабатывает негативный опыт сотрудничества музейников с высшими эшелонами власти, пишут «Комментарии:».

«Пока мы не можем достичь с властными структурами такого уровня сотрудничества, чтобы все делать по закону. Мы временно передаем им какие-то вещи, а затем годами не можем не только получить их обратно, но и прийти и посмотреть, в каком состоянии они хранятся. А ответственность за них в конечном итоге лежит на главном хранителе, то есть на нас», - объяснила М.СКИРДА.

По данным Министерства культуры, в Украине действует 445 государственных и коммунальных музеев, в которые входят 94 филиала и 689 отделов (секторов), которые не имеют статуса юридического лица, но являются автономными музеями. Большинство музеев расположены в помещениях, где нельзя хранить фонды. Из-за нехватки средств музейные предметы по различным причинам не экспонируются и требуют реставрации.

Как сообщал УНИАН, 13 мая заместитель Председателя ВР Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что каждый руководитель известных украинских музеев получил письмо от министра культуры Василия ВОВКУНА, в котором речь идет о том, что они должны направить списки отобранных экспонатов с их атрибуцией и фотографиями для передачи в «Художественный арсенал». По словам Н.ТОМЕНКО, на практике это выглядит таким образом: в музеи приезжают советники и помощники министра культуры, которые выбирают самые ценные экспонаты и, указывая на «генеральную линию Президента и министра», требуют передать их в будущую коллекцию «Художественного арсенала».

В ответ Министерство культуры и туризма заявило, что музейные предметы из фондов действующих украинских музеев отбираются в “Художественный арсенал” только для временного экспонирования на выставке "Древо Украины" и о передаче на постоянной основе речь не идет.