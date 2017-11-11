В Житомире состоялся концерт кобзаря Компаниченко

Вчера вечером в Украинском доме в Житомире состоялся концерт кобзаря-лирника и лидера группы «Хорея Казацкая», заслуженного артиста Украины Тараса Компаниченко. Как передает корреспондент УНИАН, кобзарь исполнял песни в течение шести часов.

Мероприятие состоялось по инициативе житомирских пластунов и при содействии депутата облсовета Сидора Кизина.

Как сообщил на мероприятии один из организаторов концерта Леонид Мациевский, «мало кто из современной молодежи любит слушать украинских кобзарей, ведь это кажется им слишком старинной музыкой, музыкой прошлых веков".

«Однако я в этих песнях чувствую вдохновение не только для себя, но и для всей украинской нации. В его творчестве прослеживается то, что болит многим украинцам. Тарас Компаниченко поет песни, которые пели герои прошлых веков, песни христианского толка. Поэтому мы подумали, что было бы хорошо, если бы зрители познакомились с его творчеством, а в будущем – и со всем группой "Хорея Казацкая"»,- добавил он.

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Вечер музыки в исполнении древних инструментов дополнялся комментариями автора Компаниченко -искусствоведа по профессии. Так, перед исполнением каждой песни, бандурист кратко рассказывал об авторстве, исторические перипетии того времени и особенности самого текста. Он также демонстрировал аудитории копии древнейших текстов с нотами.

Творческая встреча с лидером «Хореи Казацкой» продолжалась около шести часов.

Справка УНИАН. Тарас Викторович Компаниченко (1969, Киев) — активист украинского культурного сопротивления в пост-советские времена. Кобзарь, бандурист и лирник, лидер группы "Хорея Казацкая».

Ранее в Житомире вручили стипендии городского головы одаренной молодежи.