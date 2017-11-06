В Житомире вручили стипендии городского головы одаренной молодежи

В Житомире провели церемонию вручения стипендий городского головы одаренной молодежи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня в сессионном зале Житомирского городского совета состоялась торжественная церемония вручения стипендий городского головы одаренной молодежи Житомира. 50 лучших учеников и воспитанников учебных и внешкольных заведений города наградили стипендиями.

Согласно распоряжению мэра Житомира Сергея Сухомлина, стипендии получили 30 учащихся-победителей общегородского конкурса "Одаренность года", а также городских, областных всеукраинских и международных конкурсов и соревнований. Каждый из этих 30 участников получил по 500 грн. Кроме этого, получили стипендии и 20 воспитанников щколи хореографического искусства "Солнышко" ( по 3 тыс. грн каждый - УНИАН).

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Эти выплаты получает одаренная молодежь города — учащиеся общеобразовательных и внешкольных учреждений.

Стипендии награжденным вручил Сухомлин. "Житомирская земля действительно богата гениями. Уверен, что в этом зале сидят дети, которыми мы уже через несколько лет будем гордиться. Гордиться тем, что они сделали для развития нашего города. А мы, в свою очередь, будем делать все для создания достойных условий для вашей реализации", - отметил он.

Житомирский городской голова добавил, что достигнутые юными стипендиатами успехи стали возможными благодаря постоянной работе учеников, а также поддержке учителей и родителей.