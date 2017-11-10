На Житомирщине пограничники на три года запретили въезд в Украину белорусу, который незаконно посещал оккупированную территорию

В Житомирской области пограничники на три года запретили въезд в Украину белорусу, который незаконно посещал временно неподконтрольную Украине территорию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского пограничного отряда, вчера в пункте пропуска «Выступовичи» во время осуществления контрольных мероприятий пограничники Житомирского отряда обнаружили гражданина Беларуси.

«Иностранец, нарушая украинское законодательство, посещал территорию Донецкой области, неподконтрольную Украине», - сказано в сообщении.

Было установлено, что иностранец въезжал на неподконтрольную Украине территорию, чтобы посещать родственников своей знакомой. Пересечение границы он осуществлял с территории Российской Федерации. Учитывая это белоруса в Украину не пропустили, запретив ему въезд на 3 года.