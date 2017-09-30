Международная и Европейская федерации журналистов обратились к РФ с требованием освободить Сущенко

Украинского журналиста задержали в России год назад и обвинили "шпионаже". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано на сайте Европейской федерации журналистов.

"Роман является уважаемым профессиональным журналистом с сильной репутацией. Надеемся, что повышенное внимание к очевидно абсурдному делу о шпионаже поможет Роману освободиться", - сказал президент НСЖУ Сергей Томиленко.

"Один год содержания под стражей Романа является оскорблением свободы средств массовой информации. Мы настоятельно призываем власти немедленно освободить господина Сущенко", - подчеркнул президент МФЖ Энтони Белленгер.

Его коллега из Европейской федерации журналистов Могенс Бличер Бьеррегорд также призвал к освобождению журналиста, назвав обвинения сфабрикованными.

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"Мы считаем, что обвинения против Романа полностью сфабрикованы ради того, чтобы заставить замолчать его критическую мысль. Власть должна немедленно освободить его", - заявил он.

Напомним, Московский горсуд в понедельник, 25 сентября, продлил срок ареста журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с безосновательным содержанием Сущенко под стражей по фиктивному обвинению.