Кличко назвал создание инновационного парка примером современной реновации заброшенных промзон

Проект создания инновационного парка UNIT.City - пример современной комплексной реновации старых промышленных территорий, который дает возможность не только для проживания, работы и отдыха в едином пространстве, но и позволяет талантливым украинцам реализовывать себя в своей стране. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил при обсуждении детального плана территории в границах улиц Мельникова, Древлянской, Дорогожицкой и Семьи Хохловых в Шевченковском районе столицы.

«Несколько недель назад я лично заехал и посмотрел на киевскую «Кремниевую долину», как ее уже начали называть. И был приятно удивлен современным и продуманным подходом к обустройству пространства и территории, - отметил мэр. - Часто застройщики в первую очередь думают о скором возвращении вложенных средств и мало уделяют внимания комплексному обустройству территории, а сведением социальной инфраструктуры приходится потом заниматься городу. Здесь же подход комплексный и предусматривает создание так называемого города в городе», - отметил Виталий Кличко во время обсуждения проекта.

Мэр Киева добавил, что в столице большое количество промышленных территорий, нуждающихся в реновации. Однако, подход к их обновления, по мнению Виталия Кличко, должно быть комплексным и инновационным, чтобы они не превратились в спальные микрорайоны, а стали современными кварталами для жизни, работы и отдыха.

«Этот проект - прекрасный пример того, когда идея сделать инновационное городок позволит реализовать масштабный проект, создать рабочие места и дать возможность молодежи реализовывать себя в своей стране. Это также пример того, как надо развивать квартальные застройки в Киеве, эффективно используя территорию, объединяя в единое пространство жилье, общественные и рекреационные застройки и создавая рабочие места», - подчеркнул Виталий Кличко.

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UNIT.City - это вновь город в городе с полноценной социальной инфраструктурой, включающей образовательные, деловые, культурные, медицинские, спортивные и развлекательные объекты и жилье. На территории уже открыто несколько объектов - бизнес-кампус, спортивный комплекс, кафе. Центральным образовательным объектом инновационного парка стал учебное заведение UNIT.Factory, в котором уже бесплатно учатся 800 студентов. В будущем же запланировано увеличение количества мест до 3 тысяч.

Реализация проекта UNIT.City рассчитана на 7 лет и 4 этапа: строительство с инфраструктурными первыми этажами и отель; офисные здания; жилая застройка с образовательными и спортивными учреждениями и развитие инновационного района - коворкинг, лаборатории и инкубаторы.

Как сообщал УНИАН, столичная мэрия разрабатывает план по возвращению заброшенных исторических домов на баланс города.