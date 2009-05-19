При Кабмине будет Совет по вопросам "заробитчан"
Александра Кужель вернулась из поездки
При Кабинете министров планируется создать Совет по вопросам решения проблем украинцев, работающих за пределами Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины со ссылкой на председателя Госкомпредпринимательства Александру КУЖЕЛЬ, которая в составе украинской правительственной делегации находилась с рабочей поездкой в Испании, Италии и Португалии – странах, которые являются лидерами по количеству работающих там украинских граждан.
А.КУЖЕЛЬ отметила, что в состав совета войдут лица, определенные общественными объединениями украинцев в определенной стране. "Украинцы за рубежом имеют право на лоббистский орган, который будет контролировать выполнении принятых в Украине решений и поручений", - сказала А.КУЖЕЛЬ.
Председатель Госкомпредпринимательства подчеркнула, что по результатам рабочей поездки перед украинскими чиновниками было поставлено очень много важных вопросов в направлении декларирования доходов, выплаты пенсий, действия паспортов, а также множество более мелких, но не менее важных вопросов.
Так, например, требует решения урегулирование вопроса стоимости перевозки в Украину тел украинских граждан в случае смерти. "Сейчас дано соответствующее поручение Министерству транспорта предусмотреть фиксированную стоимость за эти услуги в размере не выше, чем в Европе - 1,5 тыс. евро", - отметила А.КУЖЕЛЬ (сейчас стоимость перевозки достигает 3,5 тыс. евро).
Кроме того, по просьбе украинцев за рубежом будет решен вопрос сдачи государственных экзаменов за пределами Украины. "Премьер-министр дала поручение соответствующим ведомствам поехать за границу и принять государственные экзамены у детей, которые учились в международной школе при Министерстве образования и науки Украины", - отметила А.КУЖЕЛЬ.