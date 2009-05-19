При Кабмине будет Совет по вопросам "заробитчан"

При Кабинете министров планируется создать Совет по вопросам решения проблем украинцев, работающих за пределами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины со ссылкой на председателя Госкомпредпринимательства Александру КУЖЕЛЬ, которая в составе украинской правительственной делегации находилась с рабочей поездкой в Испании, Италии и Португалии – странах, которые являются лидерами по количеству работающих там украинских граждан.

А.КУЖЕЛЬ отметила, что в состав совета войдут лица, определенные общественными объединениями украинцев в определенной стране. "Украинцы за рубежом имеют право на лоббистский орган, который будет контролировать выполнении принятых в Украине решений и поручений", - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Председатель Госкомпредпринимательства подчеркнула, что по результатам рабочей поездки перед украинскими чиновниками было поставлено очень много важных вопросов в направлении декларирования доходов, выплаты пенсий, действия паспортов, а также множество более мелких, но не менее важных вопросов.

Так, например, требует решения урегулирование вопроса стоимости перевозки в Украину тел украинских граждан в случае смерти. "Сейчас дано соответствующее поручение Министерству транспорта предусмотреть фиксированную стоимость за эти услуги в размере не выше, чем в Европе - 1,5 тыс. евро", - отметила А.КУЖЕЛЬ (сейчас стоимость перевозки достигает 3,5 тыс. евро).

Кроме того, по просьбе украинцев за рубежом будет решен вопрос сдачи государственных экзаменов за пределами Украины. "Премьер-министр дала поручение соответствующим ведомствам поехать за границу и принять государственные экзамены у детей, которые учились в международной школе при Министерстве образования и науки Украины", - отметила А.КУЖЕЛЬ.