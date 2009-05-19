Комитет Совета Европы по пыткам обнародовал доклад об Украине

Комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения Совета Европы обнародовал доклад, составленный по результатам визита в Украину в декабре 2007 года, а также ответ органов власти Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Европы, документы обнародованы по согласию с правительством Украины.

Основной целью визита в 2007 году было изучение условий пребывания иностранцев, содержавшихся в пунктах временного содержания нелегальных мигрантов, а также оценка прогресса, достигнутого в этой сфере в свете рекомендаций, предоставленных в докладе Комитета о предыдущем визите в Украину в 2005 году.

Особое внимание было уделено пункту временного содержания нелегальных мигрантов в Павшино – заведению, в отношении которого Комитет выражал наиболее серьезную обеспокоенность в прошлом. В своем ответе органы власти Украины ссылаются на решение о закрытии пункта в Павшино до конца 2008 года. Такая мера была признана возможной, принимая во внимание открытие в 2008 году (в Черниговской и Волынской областях) новых пунктов содержания лиц, согласно законодательству об иностранцах.

Доклад Комитета также содержит рекомендации по усилению гарантий, которые предоставляются задержанным лицам согласно законодательству об иностранцах, а также улучшению специальной подготовки персонала пунктов содержания иностранцев.