НБУ заменил временного администратора в «Укрпромбанке»
20:53, 19 мая 2009Общество
902 0
Причины отстранения не объясняются
Национальный банк Украины заменил временного администратора в «Укрпромбанке».
Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.
Согласно сообщению, Нацбанк отстранил независимого эксперта Александра МАЙДАНЮКА от должности временного администратора банка. Причины отстранения не объясняются.
С 18 мая временным администратором «Укрпромбанка» назначен служащий Нацбанка – директор департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Константин РАЕВСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, НБУ ввел в "Укрпромбанке" временную администрацию 20 января 2009 г. Временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter