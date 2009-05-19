НБУ заменил временного администратора в «Укрпромбанке»

20:53, 19 мая 2009
Общество
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Причины отстранения не объясняются

Национальный банк Украины заменил временного администратора в «Укрпромбанке».

Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк отстранил независимого эксперта Александра МАЙДАНЮКА от должности временного администратора банка. Причины отстранения не объясняются.

С 18 мая временным администратором «Укрпромбанка» назначен служащий Нацбанка – директор департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Константин РАЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НБУ ввел в "Укрпромбанке" временную администрацию 20 января 2009 г. Временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.

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