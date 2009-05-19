Верховная Рада расширит перечень почетных званий

Верховная Рада Украины планирует расширить перечень почетных званий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим парламент принял в первом чтении три проекта законов, которые вносят изменения в статью 10 Закона «О государственных наградах Украины».

В частности, за законопроект, которым предусматривается введение почетного звания «Заслуженный горняк Украины» проголосовали 333 народного депутата из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект, которым предусматривается введение почетного звания «Заслуженный работник туризма Украины», поддержали 310 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале.

Законопроект о почетном звании «Заслуженный работник гражданской защиты» поддержали 294 народных депутата из 435, зарегистрированных в сессионном зале.