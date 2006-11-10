Погода на выходные

11 ноября на территории Украины будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в Крыму местами дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на юге до 8° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

Об этом УНИАН сообщили в Укгидрометцентре.

12-13 ноября ожидается переменная облачность. Временами мокрый снег и дождь, слабый гололед; лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье 12 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 12 ноября в Карпатах местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 12 ноября 1-6° мороза, на крайней западе и юге, а 13 ноября в Украине от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части 5-10°, в Крыму до 13° тепла.

14 ноября в восточных областях, Крыму, Приазовье, Карпатах и прикарпатских областях пройдет мокрый снег и дождь, в северных областях местами небольшие осадки, на остальной территории без осадков. 15 ноября преимущественно без осадков, лишь ночью в Крыму и Херсонской области временами ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, в Крыму до 6° тепла; днем 0-6° тепла, в южных областях и Крыму 4-9° тепла; в Карпатах ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

В г.Киеве и области 11 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 1-3° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

12-13 ноября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем 12 ноября пройдет мокрый снег и дождь, слабый гололед, 13 ноября небольшой мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12 ноября 1-6° мороза, 13 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла.

14 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, 15 ноября без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла.