Ющенко предрекает снижение курса доллара
14:56, 19 мая 2009Общество
1641 0
"Тенденция роста гривни стабильная"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что курс доллара продолжит снижаться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в Виннице на совещании с представителями органов местной власти по вопросам местного и регионального развития.
По словам В.ЮЩЕНКО, об этом свидетельствует экономическая ситуация в стране, в том числе сбалансированный торговый баланс.
“Тенденция роста национальной гривни стабильная”, - сказал Президент.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что и раньше отмечал, что гривня была «передевальвирована”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter