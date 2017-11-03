С 7 ноября полиция усилит охрану возле Верховной Рады

С 7 ноября полиция усилит охрану общественного порядка возле Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

«7-го у нас еще начинается сессионная неделя, у нас есть так называемая массовая, из 30 человек, акция под Верховной Радой. Мы ожидаем, что будут люди тоже ехать с 7 ноября. Поэтому там будет усилено. Мы не оставляем полностью без внимания эту акцию, и эти превентивные меры, в том числе для того, чтобы не было провокаций на сессионной неделе, так как будут рассматриваться очень важные вопросы, и полиция пристально уделит внимание», - заявил он.

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По словам Крищенко, полиция снова поставит металлические рамки на подходах к месту проведения акции.

Он не смог пока назвать количество полицейских, которые будут привлечены к охране общественного порядка возле парламента.

«Мы будем оценивать риски и количество людей, которое будет 7-го, и будем определять... Нацгвардия, да, конечно, будет, но количество я еще не могу сказать, количество подразделений полиции. Это будет зависеть от массовости этой акции и настроения ее участников», - сказал Корищенко.

Ранее бывший президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что следующий митинг под Верховной Радой состоится 7 ноября.