Саакашвили заявляет, что следующий митинг под Радой состоится 7 ноября

Бывший президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что следующий митинг под Верховной Радой состоится 7 ноября.

Об этом он сказал со сцены возле Верховной Рады, где происходит вече.

«Если 7 ноября они (власть - УНИАН) не принимают требования (об ограничении депутатской неприкосновенности, создании Антикоррупционного суда и голосовании по открытым спискам УНИАН), то нас будет в 100 раз больше. 7 ноября мы здесь собираемся и даем последний шанс им принять наши требования. Мы подозреваем, что они их не примут. Мы не можем здесь стоять вечно. Если они не принимают, то мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание у них под окнами. Нас должно стать в 100 раз больше и показать им, что вместе нас много. Они должны уйти», - отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что у него есть план по поводу того, как найти достойных политиков.

«У нас есть Чумак, готов идти в президенты, Гриценко, Юля хочет. Ну кто должен быть? Мы говорим: выбираем пять человек и пусть авторитетные эксперты, которые не продались, такие как Гнап, такие как Шабунин и другие, пусть такие люди скажут: есть ли у человека коммерческий интерес», - добавил Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня возле здания Верховной Рады Украины, где расположен палаточный городок митингующих, собралось около 400 человек.

С 17 октября под парламентом продолжается акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. Несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.