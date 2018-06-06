Эксперт: дочка Газпрома ловит в Украине момент

Если бы в Украине проводился конкурс на самую элегантную забастовку, то первое место заняла бы забастовка профсоюза работников газового хозяйства. 13-14 мая газовики вышли на Майдан, требуя от правительства поднять тарифы на транспортировку газа. Члены профсоюза были хорошо организованы, представители некоторых облгазов имели свою корпоративную, к тому же новенькую форму. В обед бастующих можно было увидеть в фаст-фудах и кафе на Крещатике. Бастующие не забывали запечатлеть себя на Майдане, и снимки делали, как правило, дорогими фотокамерами и цифровыми фотоаппаратами.

Профсоюзы облгазов, объявив бессрочную акцию протеста, требуя от правительства поднять тарифы на транспортировку газа по внутренним сетям, утверждали, что персоналу не будет чем платить зарплату, и что в случае решения не повышать тарифы нас ждут страшные техногенные катастрофы. Премьер-министр Юлия Тимошенко на второй день митингов сказала, что заработную плату людям следует выплачивать своевременно, но пусть это делают частные владельцы облгазов. И при этом пообещала, что она будет создавать альтернативные облгазам локальные сети, куда все эти работники смогут перейти работать. Пообещал отобрать облгазытакже министр топлива та энергетики Юрий Продан.

Когда в воскресенье мы подошли к зданию Кабмина спросить, где же работники облгазов (ведь нам обещали бессрочную забастовку), охрана сказала, что на выходные протестанты разъехались, но их ждут с понедельника.

Поскольку официальное изложение конфликта "правительство – облгазы" был очень лаконичным, нам захотелось разузнать о ситуации побольше. Нам удалось найти эксперта с большим опытом работы, как в структуре облгазов, так и в энергетических департаментах серьезных государственных институтов. Поскольку нынешняя должность собеседника не предусматривает публичности, мы обещали, что разговор состоится на правах анонимности.

“Руководство облгазов на зарплату не живет. Но этими деньгами никто с сотрудниками не делится” Какова ситуация в украинских облгазах? Ситуация у облгазов действительно тяжелая. Но дело не в низких тарифах. У них нормальные тарифы, но при условиях плановой загруженности региональных газопроводных систем. Однако, когда падают объемы транспортировки, и труба становится полупустой, то у того, кто транспортирует, возникают проблемы. Независимо будь-то газопровод, нефтепровод или, простите, продуктопровод. Труба - это не станок, ее рентабельность зависит от объемов прокачки. Кроме того, трубу невозможно просто выключить, она, даже если и не используется, требует обслуживания. С начала года очень упали объемы транспортировки (кстати, такие же проблемы возникают и в России, и в странах Европы), добавляйте сюда проблему неплатежей. У газотранспортных структур тяжелая финансовая ситуация, это правда. Но почему за их проблемы должен платить потребитель? И с какой-такой радости промышленность должна платить за их проблемы? А, кроме того, по логике их правоотношений с государством и их фактически монопольного положения, они вообще не должны иметь права бастовать. Есть государственная газовая труба. Облгазы получили эту трубу фактически по договору бесплатного пользования, взяв на себя обязательства, что они будут обеспечивать надежность транспортировки газа, осуществлять правильные измерения газа и работу аварийной системы. Эти предприятия вместе с государственными трубопроводами взяли очень серьезные обязательства, связанные с предупреждением аварий в газовом хозяйстве, фактически - с безопасностью людей. Сегодня им действительно не хватает денег. Но они начали бастовать, по сути используя свое монопольное положение для давления на правительство. Тем более, что их монопольное положение не основано на какой-то ими проинвестированной собственности. Труба - это государственная собственность. Повышение тарифов стало бы путем решения финансового вопроса. Впрочем, кроме вопроса, почему за их проблемы должна промышленность, возникает еще один вопрос. У облгазов старые, как мир, схемы воровства и злоупотреблений.

А как можно красть газ, который транспортируется по внутренним сетям? НАК дает “Газу Украины” определенный объем газа для продажи его промышленным предприятиям с фиксацией предельного уровня цены. Часть этих объемов попадает в облгазы, которые с минимальной рентабельностью отпускают их посредникам - газотрейдерам, а те в свою очередь опять же перепродают предприятиям, но уже дороже. То есть промышленность получает газ по той же предельной цене, но прибыль вместо НАКа и его дочерних предприятий, в основном, оседает в посреднических структурах, облгазах и карманах отдельных чиновников НАКа и Газа Украины. При этом часть газа “теряется” по пути к потребителям в сетях и появляется потом на отдельных предприятиях. Активно манипулируют облгазы и газом, который они получают для снабжения для разных категорий потребителей. То есть часть газа, который должны были получить люди, больницы, детсады, а этот газ существенно дешевле «промышленного», получают те же предприятия. И обычно, все украденные средства делятся между отдельными чиновниками “Газ Украины”, НАКом и руководством газотранспортных предприятий. Все говорят о плохом финансовом состоянии НАКа, в то же время ГАЗ Украины реструктуризирует долги облгазов.

Руководство облгазов на зарплату не живет. Но этими деньгами никто с сотрудниками не делится. Сотрудники же получают плату из официальных доходов предприятия. Теперь облгазы пришли в НАК и говорят: нам плохо, давайте - помогайте нам. Я не могу сказать, что в ситуации "облгазы – правительство" виноваты те или другие. Нужно менять систему правоотношений. А это очень болезненный процесс на сегодня. Это клубок проблем.

“В 90-х облгазы купил питерский бандит, которого в 2000 году убили. А вдова продала его имущество в Украине” Что собой представляет структура собственности в облгазах? Половина облгазов приватизирована. В половине облгазов государство имеет пакет в 51 процент. Но пакет в 50 плюс 1 процент акций не гарантирует контроль предприятия во всех случаях. При нынешнем законодательстве одному из акционеров необходимо иметь не меньше, чем 60 процентов акций, чтобы провести собрания при любых обстоятельствах. Владельцы поназначали своих людей и теперь просто не дают провести собрания и сменить руководство. Совладельцы там просто не дают сменить менеджмент. А руководителей НАК еще до недавних пор облгазы посылали куда подальше.

Сейчас они пришли в НАК и говорят: помогайте, нам. Помочь нужно, но это не значит, что нужно искать деньги на обслуживание сетей или поднимать тарифы. Поскольку эти средства придется или брать из бюджета, или с предпринимателей.

Очевидно, что сейчас следует пересмотреть систему отношений между НАК, государством и облгазами.

Как выйти из ситуации? Как можно изменить систему правоотношений? Тимошенко сказала, что будет создавать систему локальных газовых сетей и что все сотрудники облгазов смогут перейти туда работать. Я думаю, что Юлия Владимировна не до конца понимает всю сложность проблемы. Эту проблему тяжело решить даже за год. Я так понимаю, что, “под созданием сетей” премьер-министр понимает сначала отбирание газораспределительной сети у облгазов...

А почему бы и нет, если они и так государственные? Де-юре они и так государственные. Существует 747-ое постановление правительства 1998 года, которым сети и так находятся фактически в собственности НАКа.

Но при этом они находятся на балансе облгазов. Напомню историю. Облгазы были приватизированы с 1994 по 1996 год путем ваучерной приватизации. Крутые ребята, питерские бандиты, аккумулировали пакеты значительной части этой группы предприятий. В 2000 году главного “держателя” убили, а его вдова распродала его имущество здесь в Украине. С тех пор и продолжаются разборки за эти предприятия. Конечно, с точки зрения денежных оборотов, облгазы, по сравнению с облэнерго, - не такой уже и лакомый кусок. Но это козырные предприятия для тех, кто по-взрослому занимается газом. Давайте, вспомним историю, когда дельцы получали “неучтенный” газ от Газпрома. Ну, получили они ворованный, «неучтенный” газ от Газпрома. Но тупо транспортировать этот газ в Европу было сложно, неучтенный газ в Европе реализовывать крайне сложно. С ним нужно было что-то делать. Например, направить его на металлургические и газохимические предприятия, потом – реализовать произведенную продукцию за рубежом, и часть прибыли отчислить кому следует. Чтобы “не замечать” неучтенный газ, следует контролировать транзитные и внутренние датчики, то есть НАК и облгазы, по крайней мере, в тех областях, где находятся ключевые предприятия. Контроль системы замеров потребления, то есть газовых датчиков и заслонок – вот две вещи, которые делают облгазы чуть ли не стратегическими предприятиями для бизнесменов, а руководителей облгазов в регионах вхожими к любому региональному начальству.

А это значит, что Тимошенко права в своем намерении отобрать сети у облгазов ... Понятно, что ситуацию следует разрешать, но в комплексе. Еще в 1998 году следовало забрать сети на баланс НАКа. И потом думать, как юридически все правильно оформить. Этого не сделали, потому что сам механизм забора сетей страшнючий, поэтому их оставили облгазам, и теперь подписывают ежегодно договора аренды с облгазами. Но если у облгазов забрать сети, то они автоматически теряют лицензии на транспортировку. Но это не значит, что такое право автоматически получает НАК. Кроме права на транспортировку газа, необходимо получить еще кучу лицензий и разрешений. Это все займет много времени. Так и выходит, что целая сфера находится вне контроля государства, и реального выхода пока еще не предлагается.

Ну почему не предлагается? Например, Тимошенко и Продан создают альтернативные облгазам - локальные сети, как они их назвали. Забирают газовые сети назад, тем более срок договоров пользования с облгазами и так вот-вот подходит к концу. Потом забирает весь персонал в эти вновь созданные газовые сети. И говорит топ-менеджменту облгазов: всем - спасибо, все - свободны...

Облгазы - это многостраничная секретная документация, которая де-факто уже и не очень секретная, это аварийная служба, системы безопасности... Хорошо, не подписываем мы документ о праве пользования... Хотя переход сетей к новому субъекту - это даже юридически несколько месяцев работы. А кто будет в это время обслуживать сети? Кто газ будет поставлять? У Юлии Владимировны очень добрые намерения, но она не очень представляет объем работы. Я думаю, что следует молниеносно очень быстро забрать сети и сразу же заключить соглашения на их обслуживание. Но у руководства облгазов есть и другие возможности для шантажа. Потому что забрать сети, это – забрать первичную документацию. Придет комиссия к руководству облгазов требовать документацию на сети. А ему говорят: простите, мы все отдали в соседнюю область к архиву. Приходите в соседнюю область, а там говорят: архивариус в отпуске или в больнице. Это – простой вариант. А могут сказать другое: знаете, в архивах произошел пожар, первичная документация сгорела. А без первичной документации тяжело эксплуатировать сети, это же карты. Потому все выглядит логично, но практически отобрать сети очень тяжело, все придется делать постепенно, тщательно подготовившись и обкатав сначала технологии на одном-двух облгазах.

При этом логично поручить все это профильному предприятию, НАКовской дочке, которая разработает методику, учтет все нюансы, проведет предыдущие переговоры, попробует договориться со всеми сторонами, и примет сети на свой баланс. Иначе эксцессов не избежать.

Эти новосозданные сыновья и дочки НАКа очень быстро приобретают плохие привычки своих родителей. Поле для злоупотреблений и теневых схем не исчезнет... Конечно, поле для злоупотреблений остается – бороться с этим нужно другими путями, вводя новую систему отношений на газовом рынке, более прозрачную и либеральную. Мы ведем речь о другом - законодательно "спереть" сети, то есть сделать их объектом рейдерства, становится уже практически невозможным. Еще пару лет такого бардака, и я, как специалист, гарантирую, ловкие дельцы при поддержке коррумпированных политиков найдут возможность украсть сети. И второе, не дай Бог, сети отдадут в аренду или в концессию облгазам. При нынешнем законодательстве - это все, они для государства будут потеряны. Если это и делать, то только на основании специального закона. При этом нужно иметь в виду, что арендная плата сразу же попадет в тариф, то есть за аренду будем платить мы и предприятия. Как только они станут частными - это все... год-два - и их выкупит "Газпром". Поверьте, “Газпрому” будет глубоко по барабану, за какую цену, хоть по тройному номиналу. Вспомним, как приватизировался Севастопольэнерго – после приватизации акции к контрольному пакету на вторичном рынке прикупались без торгов, с безумными переплатами. Думаю, там денег не жалели, потому что речь шла о стратегическом предприятии стратегического для россиян города – до сих пор не понимаю, зачем это предприятие вообще приватизировали.

Думаю, что на украинском газовом рынке газпромовская дочка появилась не в последнюю очередь для того, чтобы ловить момент, когда можно будет начать заниматься региональными газопроводами и интересными промышленными объектами. Они здесь не для торговли газом, они здесь отслеживают и готовят ситуацию.

Забастовщики пугают нас техногенными катастрофами... Трубы там действительно самортизованы и изношены. Но сами забастовщики, среднее звено персонала, это – золотой фонд отрасли, инженеры и обходчики, они поддерживают трубы, латают. В этой стране никто, кроме них, не знает реального состояния трубопроводной системы. Они сознательно никогда не допустят аварии, ни при каких обстоятельствах, потому что это настоящие профессионалы. Да и ответственность по большей части именно на них.

Уже в который раз я ловлю себя на мысли, что россияне нас опять обложили... И чем занимается СБУ? Как чем? НАК штурмует. Ситуация серьезная, и ею действительно нужно заниматься.

Но возвращаясь к облгазам. Им нужно помочь, ухудшать их ситуацию нельзя, ведь сети следует обслуживать. Но к ним не следует относиться как к жертвам. И главное – следует принять ключевое решение в правоотношениях. И сделать это до конца года. Для начала хотя бы установить контроль над государственными облгазами. Мне иногда кажется, что эти акции протеста – демарш, своеобразная профилактика отбирания сетей. Владельцы облгазов демонстрируют, на что они пойдут, если у них начнут отбирать сети.

Разговаривала Лана Самохвалова