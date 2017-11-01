В интернатах Житомирщины в этом году в рамках реформирования системы в 10 подготовительных и первых классов не набирали детей

В 2017/2018 учебном году уменьшилось количество первых и подготовительных классов в 7 интернатных заведениях Житомирщины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, на этом акцентировал председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич вчера, 31 октября, во время семинара-тренинга с участием Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и министра социальной политики Андрея Ревы.

Как отмечается в сообщении, 10 подготовительных и первых классов не открыли в интернатных учреждениях, поскольку дети в этом году начали обучение в школах с инклюзией.

«Житомирщина готова к реформированию интернатных учреждений. И первые шаги к этому мы уже сделали. Так, в этом году мы не набрали детей в 10 подготовительных и первых классов в 7 интернатных заведениях. Это свидетельствует о тенденции уменьшения количества детей, которые будут воспитываться в таких интернатах, и одновременно об увеличении инклюзивных классов в школах, где могут учиться дети со специальными образовательными потребностями. До 2025 года все дети Житомирщины должны быть в условиях, приближенных к семье. Уверен, что эта реформа на Житомирщине – одна из тех, которая станет успешной и эффективной», – сказал Гундич.

По данным облгосадминистрации, не открылись подготовительные и первые классы в 7 школах-интернатах – Бердичевской, Новоград-Волынской общеобразовательных школах-интернатах, Довбышской, Коростышевской, Кмитивской, Вишевецкой, а также в Житомирской №1 специальных школах-интернатах.

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В то же время дети с особыми образовательными потребностями теперь учатся в школах с инклюзивным образованием, которых в этом году на Житомирщине увеличилось до 171 общеобразовательного учреждения. Инклюзивным обучением охвачено 323 ребенка, что на 34 учащихся больше, чем было в прошлом учебном году.

«Кроме этого, руководители интернатных заведений Житомирщины способствуют пребыванию учащихся в семье, поэтому каждый год увеличивается количество детей, которые учатся в специальных заведениях без проживания», - говорится в сообщении облгосадминистрации.

В целом же, в 2017-2018 учебном году в интернатных учреждениях области стало меньше на 154 ребенка в сравнении с прошлым годом. И сейчас в таких заведениях обучается 2 тыс. 486 детей.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Житомире Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, представители Житомирской облгосадминистрации и международной неправительственной организации Lumos (Великобритания) подписали меморандум о сотрудничестве в реализации пилотного проекта по реформированию интернатов области.

Как известно, на Житомирщине функционирует 17 интернатных учреждений, из них: 5 -общеобразовательных, 10 - специальных и 2 - это учебно-реабилитационные центры.