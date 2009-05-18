Афганистан готов поставлять на экспорт высококачественный мед

Афганистан готов поставлять на экспорт высококачественный пчелиный мед. В восточной афганской провинции Нангархар был сдан в эксплуатацию первый цех по упаковке на пчеловодческой ферме банок с медом, сообщила местная радиостанция "Free Afghanistan".

По данным радиостанции, пчеловодческая ферма была организована местными предпринимателями при содействии американского Агентства международного развития (USAID). На мини-заводе работают всего 15 человек, однако производительность цеха составляет более 400 килограммов баночного меда с фирменной этикеткой Исламской Республики Афганистан.

Афганский мед, славящийся своим качеством и прекрасными вкусовыми свойствами, был хорошо знаком европейцам еще в 1980-х годах. Однако длящаяся десятилетиями война подорвала основы афганского сельского хозяйства и уничтожила государственные фермы.

До сегодняшнего дня в афганских магазинах можно было найти только мед, произведенный и расфасованный в Арабских Эмиратах или Германии. Правда, путешественники, рискующие проехать через всю страну на автомобилях, могли приобрести натуральный ароматный мед по дороге из Кабула в северные афганские провинции: на горных перекатах Северного и Южного Саланга вдоль трассы Кабул - Балх можно часто увидеть ряды пчелиных ульев и палатки местных предпринимателей, которые ждут иностранцев в надежде заработать. Стоимость килограммовой банки ароматного салангского меда, как правило, не превышает 150 афгани (менее 5 долларов).

Чтобы доказать "рукотворность" предлагаемого ими продукта, афганские производители обычно кидают в банку с медом несколько живых пчел из своих ульев, которые, утонув в густой ароматной жидкости, служат экзотическим украшением товара.

По данным радиостанции "Free Afghanistan", мед афганских фермеров получил высшую оценку экспертов на проходившей недавно в Индии региональной выставке сельхозпроизводителей.

РИА “Новости”