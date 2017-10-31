"Герои не умирают": новый фильм "Киборги" посвятили убитой Амине Окуевой (видео)

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев представил трейлер нового фильма "Киборги", который он посвятил убитой чеченке, добровольцу и активистке Амине Окуевой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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В связи с гибелью Окуевой, режиссер посвятил фильм ей. "Дорогие друзья, вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма "Киборги". Амина Окуева, сестра моя, лично я посвящаю эту премьеру тебе. Вечная память тебе. Герои не умирают. Слава Украине", – написал Сеитаблаев.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен. Позже Осмаев рассказал, что перед обстрелом он с женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он. Полиция расценила убийство Окуевой как заказное.