Возвращение легенды: самые яркие выступления победительницы "Танцев со звездами 2017" Натальи Могилевской (видео)
Финалисты исполнили сразу несколько постановок: танец, с которым участники пришли на проект, любимую постановку зрителей, а также новый номер.
Триумфаторами танцевального шоу "Танцы со звездами 2017", за победу в финале которого соревновались три пары, стали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко. Финалисты исполнили сразу несколько постановок: танец, с которым участники пришли на проект, любимую постановку зрителей, а также новый номер. УНИАН собрал для вас самые яркие видео выступлений артистов.
Дебютным тацем пары на пректе стало аргентинское танго.
Второй танец в финале проекта пара Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко выполнила в жанре "отчаянного" контемпорари под кавер-версию исполнительницы Sia "Chandelier".
Последний танец в проекте пара-победитель Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко выполнили в жанре чувственной румбы под исполнение кавер-версии песни группы "Океана Эльзы" – "Така як ти". В танце Могилевская рассказала историю сильной женщины, которая всегда находит силы для того, чтобы идти только вперед.
Как сообщал УНИАН, Могилевская посвятила один из танцев на проекте Кузьме Скрябину.