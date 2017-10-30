Возвращение легенды: самые яркие выступления победительницы "Танцев со звездами 2017" Натальи Могилевской (видео)

Триумфаторами танцевального шоу "Танцы со звездами 2017", за победу в финале которого соревновались три пары, стали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко. Финалисты исполнили сразу несколько постановок: танец, с которым участники пришли на проект, любимую постановку зрителей, а также новый номер. УНИАН собрал для вас самые яркие видео выступлений артистов.

Дебютным тацем пары на пректе стало аргентинское танго.

Второй танец в финале проекта пара Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко выполнила в жанре "отчаянного" контемпорари под кавер-версию исполнительницы Sia "Chandelier".