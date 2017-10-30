Компания-застройщик детского спортивного центра в Одессе заявляет, что имела право переносить забор воинской части

Вчера, 29 октября, группа вооруженных военнослужащих и людей в штатском попыталась воспрепятствовать окончанию работ по установке технологического ограждения строящегося детского спортивного комплекса ТРЦ «Сити Центр» на Таирово. Об этом сегодня, 30 октября, в пресс-центре «Одессит» сообщили генеральный директор «Сити Центр» Андрей Халахур и руководитель юридической службы компании Ирина Костенко.

Как сообщил Андрей Халахур, два месяца назад компания «Сити Центр» начала строительство третьей очереди торгово-развлекательного центра, в котором планируется разместить детский спортивный комплекс. В связи с этим возникла необходимость установить ограждение строительства согласно строительным нормам и правилам.

Читайте такжеНе рейдеры, а строители: в полиции опровергли информацию о захвате воинской части в Одессе

В соответствующих разрешительных органах местного самоуправления были получены все необходимые разрешительные документы на установку упомянутого технологического ограждения.

Андрей Халахур подчеркнул, что участок земли, на котором ведется строительство и возводится ограждение, принадлежит громаде Одессы. В то же время, люди, назвавшие себя представителями воинской части, не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих их право на владение землей, на которой устанавливается технологическое ограждение.

«У нас есть все разрешительные документы. Мы действуем в рамках законодательства. Информация о том, что строительные работы ведутся на территории военной части — абсолютный вымысел. По окончанию строительства забор будет перенесен в предыдущие границы. Кроме того, мы за свой счет ликвидируем последствия установки временного ограждения», — подчеркнул Андрей Халахур.

Руководитель юридической службы компании Ирина Костенко, в свою очередь, продемонстрировала журналистам в пресс-центре «Одессит» пакет разрешительных документов на проведение строительных работ на данном участке.

«Границы воинской части не нарушены. Забор вынесен ровно на то расстояние, которое необходимо для проведения строительных работ. Двенадцатиметровая полоса, на которую претендует воинская часть, необходима для проезда технологического транспорта и доставки стройматериалов на объект», — отметил генеральный директор компании «Сити Центр» Андрей Халахур.

Он также подчеркнул, что неоднократно извещал командование воинской части и устно и письменно о том, что по окончании строительства, компания «Сити Центр» за свой счет обязуется восстановить ограждение в прежних границах и устранить последствия установки технологического ограждения.

«Перенос ограждения в границы строительной площадки сделает невозможным продолжение строительства, которое проводится целым рядом смежных организаций по уже заключенным договорам. Это повлечет за собой не только колоссальные убытки для компании, но и лишит одесситов нового объекта социальной инфраструктуры», — сказал Андрей Халахур.

Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позднее было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешении Одесского горсовета. По словам начальника южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта. Также он утверждает, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все происходящее - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода).



