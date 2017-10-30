В Украине набирает популярности декретный отпуск для отцов (видео)
04:49, 30 октября 2017Общество
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Все больше мужчин в Украине делают паузу в работе, чтобы полностью посвятить себя заботе о ребенке.
Социологи отмечают: нынешние родители компенсируют то, что в свое время потеряло старшее поколение мужчин. По опросам, 80% нынешних дедушек жалеют, что проводили со своими детьми мало времени.
Украина создана для пап в декрете, иронизирует ТСН. Им легче носить коляску и пользоваться неприспособленным к маломобильным группам транспортом и городской инфраструктурой.
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