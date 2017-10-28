В Одессе празднуют освобождение Украины от фашистских оккупантов (фото)

16:29, 28 октября 2017
Общество
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У памятника Неизвестному солдату прошел почетный караул, а представители общественности и властей возложили цветы.

048.ua

Сегодня в Одессе в честь освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков состоялись торжества на Аллее Славы, передает 048.ua.

Читайте такжеВ Харькове прошло памятное мероприятие в честь 72-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиковТак, перед памятником Неизвестному солдату прошел почетный караул, а представители общественности и властей возложили цветы.

048.ua

В честь праздника военные дали артиллерийский залповый салют.

Издание напоминает, что сейчас Крым и часть Донбасса также находится в оккупации у России.

048.ua

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Теги: #освобождение Украины оккупантов#фашистских оккупантов