В Одессе празднуют освобождение Украины от фашистских оккупантов (фото)
16:29, 28 октября 2017Общество
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У памятника Неизвестному солдату прошел почетный караул, а представители общественности и властей возложили цветы.
В честь праздника военные дали артиллерийский залповый салют \ 048.ua
Сегодня в Одессе в честь освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков состоялись торжества на Аллее Славы, передает 048.ua.
Читайте такжеВ Харькове прошло памятное мероприятие в честь 72-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиковТак, перед памятником Неизвестному солдату прошел почетный караул, а представители общественности и властей возложили цветы.
Перед памятником Неизвестному солдату прошел почетный караул \ 048.ua
В честь праздника военные дали артиллерийский залповый салют.
Издание напоминает, что сейчас Крым и часть Донбасса также находится в оккупации у России.
Одесса празднует освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков \ 048.ua
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