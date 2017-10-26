Чартер с 90% скидкой: турки-победители тендеров на Львовщине "поблагодарили" главу ОГА, предоставив самолет в Чехию - СМИ

Журналисты львовского антикоррупционного сайта «Наші гроші. Львів» выяснили, что частный самолет для однодневного визита в Брно председателя ЛОГА Олега Синютки предоставила турецкая компания Onur, которая регулярно побеждает в тендерах на ремонт дорог на Львовщине. За перелет Львов-Брно-Львов реактивным самолетом бизнес-класса Falcon 2000 Олег Синютка заплатил 29,8 тыс. грн., хотя полная стоимость такого перелета составляет около 320 тыс. грн.

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По словам Дарьи Каленюк, исполнительного директора Центра противодействия коррупции, скидка председателю ЛОГА в более 90% стоимости перелета может трактоваться как взятка. Зато сам Олег Синютка, очевидно, не видит в этом конфликта интересов. В комментарии «НГ. Львов» чрезвычайно низкую стоимость перелета он объяснил тем, что хорошо «поторговался».

Как отмечает ZAXID.NET, 11 октября Олег Синютка нанял частный чартер для полета с однодневным рабочим визитом в Брно. Позже председатель ЛОГА сообщил, что заплатил 29,8 тыс. грн за перелет из Львова в Брно и обратно, однако так и не назвал компанию, которая предоставила самолет.