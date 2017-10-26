Как ДТП в Харькове сломало жизнь целой семье: муж погиб на месте, его жена - в тяжелом состоянии, ее сестра умерла в больнице (фото)

В Харькове количество погибших в результате ДТП на улице Сумской возросло до 6, в больнице скончалась одна из пострадавших Диана Берченко.

Эта кровавая авария сломала жизни целой семье. Так, на месте ДТП погиб муж Александр Евтеев, а его жена Оксана Берченко (Евтеева) и ее сестра Диана Берченко в тяжелом состоянии попали в больницу.

Еще вчера, 25 октября, жених Дианы Берченко Юрий Фоменко рассказывал, что ее сестру Оксану отключили от всех приборов. По его словам, обеим уже разрешали дополнительное питание, компот, бульоны, овощной суп.

Кроме того, Фоменко говорил, что Диану в понедельник отключили от аппарата искусственной вентиляции легких: "То есть сердце, легкие — все работает уже. Нервная система вроде как начала реагировать, ибо на внешние раздражители есть какая-то реакция, руки-ноги шевелятся немного. Веки подрагивают".

"Оксана только пришла в себя, Дианочка в тяжелом состоянии и прогнозов никто не дает. Нашей семье обычные люди помогают", - говорил 25 октября отец сестер Берченко Игорь Анатольевич.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. На месте ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточных доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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