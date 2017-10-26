Телевизор и ежедневные передачи с едой: в СИЗО рассказали, как живет виновница ДТП Зайцева за решеткой

Елена Зайцева, которая была за рулем автомобиля Lexus, который влетел в толпу людей на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове, ежедневно получает передачи с едой в СИЗО. Об этом рассказал заместитель начальника учреждения по исполнению наказаний №27 (Харьковское СИЗО) Дмитрий Холод, передает "Depo.Харьков".

По его словам, Зайцева находится в камере еще с девятью подозреваемыми в тяжких преступлениях (грабежи, незаконный оборот наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений). Все они разного возраста.

Всего в СИЗО на сегодняшний день, по словам Холода, находятся 105 женщин.

Он добавил, что Зайцева уже адаптировалась к условиям, ведет себя спокойно.

"Жалоб от нее не было, она ведет себя спокойно. Сейчас она адаптировалась и находится в нормальном состоянии", - сказал Холод.

На свидание к Зайцевой приходила мать, также его регулярно посещает адвокат.

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"Свидания с адвокатом, они не ограничены, она может приходить в рабочее время ежедневно", - пояснил Холод.

Он добавил, что в день, когда Зайцеву привезли из зала суда, с ней работал психолог, потому что она была в подавленном состоянии. За помощью к врачам не обращалась.

В камере, где находится Зайцева, отдельный санузел и душ, есть телевизор, но интернет женщинам использовать запрещено.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшая «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.