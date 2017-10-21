Несмотря на наличие опиатов в организме Зайцевой, дело переквалифицировать не будут - Бех

В Харькове, несмотря на наличие опиатов в организме 20-летней женщины-водителя «Лексус» Елены Зайцевой, дело по факту гибели 5 пешеходов переквалифицировать не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех.

"Указанный факт лишь отягчает ответственность того лица, которое управляло этим транспортным средством, и переквалификации статьи не будет - ч.3 ст.286 так и остается. Единственное, что будет уточнено подозрение в отношении указанного фигуранта, где также будут отображены и другие данные, которые будут получены в ходе расследования", - сказал Бех.

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По его словам, для расследования резонансного ДТП на улице Сумской создана группа из 14 следователей. Они продолжают изучать информацию с камер видеонаблюдения. В настоящее время назначен ряд экспертиз и, прежде всего, авто-техническая экспертиза, результаты которой будут не раньше, чем через 10 дней.

По сведениям Беха, видеорегистратора в автомобиле "Лексус" не было. Зайцева и ее пассажирка сразу после ДТП не под протокол объясняли правоохранителям, как все произошло, однако после общения с адвокатом обе девушки отказались от дачи показаний.

Начальник полиции добавил, что в настоящее время водитель красного автомобиля, с которыми якобы устроила гонки Зайцева, не установлен, однако установлены другие участники дорожного движения, которые ехали следом за "Лексусом" и этим красным автомобилем. С ними будут проведены необходимые следственные действия.

Бех также выразил убеждение, что Зайцева также начнет давать показания.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Вчера, 20 октября, суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, которая управляла «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.