"Можно только теряться в догадках, кто и зачем": реакция соцсетей на покушение на нардепа Мосийчука

10:24, 26 октября 2017
Общество
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В результате взрыва погиб охранник Мосийчука, а также случайно оказавшийся рядом полицейский.

В МВД считают, что у покушении на нардепа Игоря Мосийчука есть

Вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука.

Охранник нардепа Руслан Кушнир, который был с ним всего один месяц погиб. Также при взрыве погиб капитан полиции, который жил рядом с местом взрыва. Взрыв произошел после эфира на телеканале. По информации пресс-службы Мосийчука, охранник нардепа, который оказался сотрудником полка особого назначения, ценой собственной жизни спас людей.

Соцсети уже отреагировали на инцидент. Кто-то называет это терактом, а кто-то считает что пока рано винить во всем "руку Кремля".

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли сделать российские спецслужбы".

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Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева. По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. Все раненые были доставлены в больницу с повреждениями различной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Новость в сюжете: Покушение на нардепа Мосийчука
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