Доллар на межбанке продолжает падать
Евро тоже упал
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали падать.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,75/7,83 грн./долл., к 11:00 цены снизились до 7,7420/7,8140 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли минимума – 7,6715/7,6930 грн./долл. В 10:45 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,75 грн./долл.
Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2425/0,2450 грн./рубль, к 11:00 цены упали до 0,2423/0,2442 грн./рубль, и к 12:00 достигли значений 0,2402/0,2412 грн./рубль. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2402/0,2410 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 31,9650 (-0,1625) рублей за доллар.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3690/1,3692 долл./евро, а к 14:45 понизились до 1,3625/1,3627 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,60/10,75 грн./евро, к 11:00 цены ушли вниз – 10,58/10,70 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4575/10,5025 грн./евро.