Подорванная Балаклея: вернули ли людям дома

Ровно 7 месяцев назад жители мирного города под Харьковом моментально оказались на передовой. Склад с боеприпасами возле города взлетел на воздух, а вместе с ним покой горожан и крыши домов, говорится в сюжете программа Гроші.

Читайте такжеВзрывы в Калиновке и Балаклее являются частью военных действий России – Луценко Сегодня местные власти рапортуют, что за это время им удалось вернуть людям дома. По словам городского председателя Ивана Столбового, за это время удалось выполнить восстановительные работы на 98%.

Журналисты ТСН отправляются в Балаклею, чтобы воочию убедиться, что государственные миллионы таки добрались через коррумпированных украинских чиновников к разбитым домам горожан.

На восстановление города было выделено 200 млн грн, из которых 128 млн грн пошли на ремонт 117 объектов, остальные суммы - на материальную помощь пострадавшим.

Перед авто съемочной группы выстраиваются местные жители, вдоль дороги - красивые дома, но что внутри? Пенсионерка Тамара Васильевна без колебаний ведет съемочную группу прямо в дом, чтобы показать, что кроется за красивым фасадом. А внутри - пропитанная сыростью холодная хрущевка.

"Было здесь страшно, разбило все. Мы убегали", - делится воспоминаниями о том страшном времени пенсионерка.

Она надеялась на помощь от государства. "Окна выбиты - натянули клеенку. Потом дождь пошел - ни отопления, свет выключили", - рассказывает женщина.

Вместо ремонта она получила сырой и холодний дом с потрескавшимися стенами. Единственное чем ей помогли - поставили окна и все.

Но Тамара Васильевна такая не одна. Другая жительница Балаклеи, мать 2-летнего ребенка Алина Клевцова вспоминает, что когда убегали волна снарядов шла, "была истерика".

На дворе Алины нашли восемь снарядов, еще два - в доме. "И гараж, и летнюю кухню ремонтировать не будут, сказали, что это не жилая зона", - говорит женщина.

Она рассказывает, что этот случай подорвал здоровье ее матери. "Все деньги пошли на ее спасение", - говорит Алина, и уточняет, что летом ее мама умерла.

Сейчас мать с ребенком оказались на улице. Вместо помощи - старая чиновничья мантара - вы такие не одни, вы не самые пострадавшие.

В сюжете говорится, что на восстановление города выделили 200 млн грн, харьковские чиновники срочно сформировали штаб по восстановлению Балаклеи, который возглавил заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко.

Далее штаб без тендеров, на свое усмотрение выбрал подрядчиков для восстановительных работ. Пять подрядчиков разделили между собой 75% денег. Крупнейший подрядчик, который сорвал 38 млн грн, ООО "Индиго-групп"- является фигурнатом уголовного производства о присвоении и хищении 5 млн грн государственных денег.

ООО "Харьков стройсервис", которое получило подрядов на 12 млн грн, похоже, связано с главой штаба Шахненко.

Руководители двух других компаний-подрядчиков также связаны с чиновничьей элитой Харькова.

Председатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах говорит, что с "выделенных 200 млн грн, 50% распилили".

А на пороге зима, которая станет настоящим испытанием для жителей Балаклеи.