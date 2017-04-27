Версия об атаке беспилотника в Балаклее не подтвердилась - журналист

Вчера состоялся следственный эксперимент в рамках расследования взрывов на крупнейшем украинском арсенале в Балаклее 23 марта. Проверялась версия "Украэроруха" об обнаружении якобы воздушной цели над Балаклеей, пишет на своей странице в Facebook журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Никаких летательных аппаратов над Балаклеей в тот день военная система ПВО не обнаружила, рассказали источники Цензор.НЕТ. "Провели проверку, возможно ли, что некий беспилотник дальнего действия видит "Украэрорух", но не видит радар ПВО. Установлено, что радар ПВО должен был видеть цель. Таким образом на данный момент версия об атаке беспилотника не подтверждается", - говорится в сообщении журналиста.

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По его словам, приоритетной версией следствия в настоящее время является диверсия на территории базы, о чем говорит характер взрывов, зафиксированный на камерах наблюдения и из показаний очевидцев.

"Произошел взрыв в одном из защищенных бункеров, где хранились боеприпасы. Бункер уничтожен до основания. В ходе расследования выяснились и даже неожиданно интересные, и возможно позитивные факты. Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного из видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся", - отметил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Минобороны в городе Балаклея Харьковской области начали взрываться боеприпасы и возник пожар.

Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы.