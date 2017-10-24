Благодаря децентрализации доходы объединенных общин Запорожья выросли в 2-3 раза - Брыль

За прошлый год доходы объединенных общин Запорожской области выросли в 2-3 раза, что свидетельствует успех реформы децентрализации. Об этом заявил Председатель Запорожской ОГА Константин Брыль в эфире 112 канала.

«Реформа децентрализации показывает себя лучше. Ведь полномочия передаются на места: общинам и людям. Было осуществлено немало расчетов объединения, например, финансовая инициатива, представленная Правительством Украины. И она реально действенная. На примере Запорожской области в 2015 году были объединены первые 6 общин. В 2016 году мы увидели рост их поступлений в 2-3 раза. И остатки на счетах общин составляли по 10-12 миллионов гривен», - заявил Константин Брыль.

По его словам, общины получают также поддержку из государственного и областного бюджетов. Кроме того, в Запорожской области при поддержке ОГА, а также Агентства регионального развития и Инженерной палаты ведется работа по созданию инвестиционных паспортов для общин.

Константин Брыль также отметил, что инициатива премьера Владимира Гройсмана о передаче ОГА полномочий распоряжаться землями за пределами населенных пунктов станет действенным стимулом для развития общин. «В законодательных изменениях запланировано, что эти полномочия будут переданы в ОГА. Это будет очень важным фактором для дальнейшего объединения. И передаст рычаг решения проблемы территориальным общинам на места. Ведь для многих общин основным пунктом доходов является плата за землю », - отметил председатель облгосадминистрации.

Всего на сегодня в Запорожской области 38 ОГА. В 24 из них уже прошли выборы, до конца года выборы пройдут в 12 общинах, еще 2 ожидают решения ЦИК на их проведение в 2018 году.