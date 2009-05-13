Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,69 грн. (курс понизился на 1,3% по сравнению с 12 мая), продают – по 7,87 грн. (на 0,8% дешевле). Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,60-7,80 грн., по продаже – 7,79-7,95 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,47 грн., продают – по 10,80 грн., курсы немного понизились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,62 грн., по продаже – в пределах 10,65-10,94 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 12 мая, и составляет в среднем 0,2227/0,2455 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,187-0,24 грн., по продаже – 0,235-0,2741 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,70 грн. (курс покупки понизился на 1% по сравнению с 12 мая), продают – по 7,86 грн. (курс продажи понизился на 0,8%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,53 грн., продажи – 10,78 грн., курсы незначительно изменились по сравнению с 12 мая.

Курс покупки российского рубля по киевским банкам немного понизился, по сравнению с 12 мая, и составляет в среднем 0,2215 грн., курс продажи – на 0,5% – до 0,2478 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,70/7,90 грн., евро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,90 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,75/8,03 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 13 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6555, к евро – 10,475021, к российскому рублю – 0,23715.