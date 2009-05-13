Еще один скандал на «Евровидении»
08:33, 13 мая 2009Общество
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Вопрос рассматривается на официальном уровне
Голландия может отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-2009», если местные власти разгонят гей-парад, который запланирован в Москве на 16 мая. Об этом заявил участник голландской группы "The Торреrs" Гордон. Его поддержал министр образования этой страны. Чиновник уже заявил, что сейчас этот вопрос рассматривается на официальном уровне.
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