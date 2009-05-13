Еще один скандал на «Евровидении»

Голландия может отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-2009», если местные власти разгонят гей-парад, который запланирован в Москве на 16 мая. Об этом заявил участник голландской группы "The Торреrs" Гордон. Его поддержал министр образования этой страны. Чиновник уже заявил, что сейчас этот вопрос рассматривается на официальном уровне.

Эхо Москвы