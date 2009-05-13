МВФ: кризис в Европе продлится не меньше года

Экономический кризис в Европе, скорее всего, продлится до второй половины 2010 г., хотя может затянуться и на более длительное время, если правительства европейских стран не окажут более серьезную поддержку неустойчивым финансовым институтам и не будут действовать сообща, чтобы дать достойный ответ рецессии. Такое заявление сделал Международный валютный фонд (МВФ), передает Associated Press.

Согласно последнему прогнозу МВФ, только в этом году экономика 16 стран, использующих евро в качестве национальной валюты, сократится на 4,2%. При этом в Германии ВВП сократится на 5,6% в связи со значительным сокращением объемов экспорта. По данным организации, положение улучшится только в 2010 г., когда сокращение экономики еврозоны составит 0,4%, а Германии - 1%. Одновременно МВФ прогнозирует, что в странах с формирующейся рыночной экономикой ВВП сократится в текущем году на 4,9%, однако в 2010 г. рост их экономики составит 0,7%.

Между тем директор Европейского департамента МВФ Марек Белка заявил, что "меры, предпринятые для борьбы с финансовым кризисом, уже обеспечили неплохую базу для постепенного восстановления экономики, однако необходимы дальнейшие действия, преимущественно в финансовом секторе, направленные на то, чтобы вернуть доверие рынка и ускорить восстановление". Меры, о которых говорил М.Белка, включают обеспечение ликвидности и рекапитализацию компаний как общественного, так и частного сектора. Кроме того, глава Европейского департамента отметил, что банки с проблемными активами должны получать государственную поддержку. Европа должна скоординировать усилия, чтобы лучше противостоять рецессии, добавил М.Белка.

Данные по состоянию экономики зоны евро за I квартал 2009 г. будут обнародованы 15 мая. Аналитики ожидают, что эти данные покажут сокращение экономики зоны евро в январе-марте текущего года на 2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие показатели окажутся даже хуже данных по итогам IV квартала 2008 г., согласно которым ВВП еврозоны сократился на 1,6%.

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