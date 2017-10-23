Украинские военнослужащие на учениях "Ex Cambrian Patrol" в Британии завоевали серебряные медали (фото)

Военнослужащие 3 отдельного полка специального назначения на учениях Ex Cambrian Patrol, которое проходило в Уэльсе, завоевали серебряные медали. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

В учениях в этом году приняли участие более 1000 британских солдат и 28 армий.

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Во время соревнований бойцы преодолели 50 миль в горной местности в штормовую погоду. Также участники соревновались в борьбе с террористами – освобождали заложников из плена и форсировали водные преграды в горах при температуре воды +6.

В итоге золото досталось военным Пакистана и Великобритании. Всего в соревнованиях принимала участие 131 команда.

Эх Cambrian Patrol проводится с 1959 года, когда группа солдат территориальной армии Уэльса разработала курс тренировок для выходных, который включал в себя марш-бросок на длинную дистанцию через кембрийские горы и заканчивался стрельбой на полигоне.