Под Харьковом пограничники задержали гражданина Азербайджана, который находился в розыске за умышленное убийство

16:19, 22 октября 2017
Общество
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Опасного преступника обнаружили работники пункта пропуска "Гоптовка".

фото ГПСУ

В Харьковской области пограничники задержали 26-летнего гражданина Азербайджана, который находился в розыске за умышленное убийство.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

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«Пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка» задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивали за уголовное преступление. 26-летнего иностранца обвиняют по статье «умышленное убийство», - говорится в сообщении.

Гражданина Азербайджана передали представителям полиции.

фото ГПСУ

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Теги: #пункт пропуска Гоптовка#украинские пограничники#задержание опасного преступника