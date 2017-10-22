Под Харьковом пограничники задержали гражданина Азербайджана, который находился в розыске за умышленное убийство
16:19, 22 октября 2017Общество
1156
Опасного преступника обнаружили работники пункта пропуска "Гоптовка".
Украинские пограничники задержали азербайджанца, подозреваемого в умышленном убийстве / фото ГПСУ
В Харьковской области пограничники задержали 26-летнего гражданина Азербайджана, который находился в розыске за умышленное убийство.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.
Читайте такжеУкраинские пограничники открыли огонь из автомата для остановки нарушителя
«Пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка» задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивали за уголовное преступление. 26-летнего иностранца обвиняют по статье «умышленное убийство», - говорится в сообщении.
Гражданина Азербайджана передали представителям полиции.
Пограничники задержали гражданина Азербайджана 1991 года рождения / фото ГПСУ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter