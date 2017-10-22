В Киеве сегодня из-за футбола три станции метро будут работать с ограничениями

В Киеве сегодня три станции метро будут работать с ограничениями на вход и выход.

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Как сообщается на сайте Киевского метрополитена, такие изменения связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Перед началом матча - с 18:30 до 19:30 - станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, «Площадь Льва Толстого» - на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции.