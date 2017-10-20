"Было жесткое мщение": украинская актриса призналась в сексуальных домогательствах продюсера

Проблема сексуальных домогательств, подобная громкому скандалу с Харви Вайнштейном в Голливуде, встречается во многих странах и не только в артистической сфере. Украина - не исключение.

Таким мнением в беседе с журналистами портала "Вести" поделилась украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, признавшись, что также прошла через подобное.

“Да, я тоже через это прошла. Я давала продюсеру отпор и потом с его стороны было жесткое мщение за то, что не сдалась. Меня даже в кино не приглашали", - призналась она.

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По мнению артистки, в других сферах есть проблемы посерьезнее.

"Для кого-то это все очень даже просто. Для той же актрисы Любови Толкалиной, которая сказала, что в сексуальных отношениях актрисы и продюсера нет ничего противоестественного. Но в любой другой профессиональной среде есть те же самые домогательства, может, еще брутальнее. Просто в артистической эти скандалы на виду", - добавила Сумская.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, после того, как в СМИ всплыла информация и признание актрис о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого называют одним из самых влиятельных людей в киноиндустрии США, он оказался под шквалом критики своих звездных коллег и лишился работы на собственной студии.