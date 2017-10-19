Знаменитый певец признался, что в молодости его тоже домогались продюсеры

Знаменитый певец Том Джонс заявил, что приставания и злоупотребления служебным положением, которые, как многие сейчас говорят, широко распространены в Голливуде, являются обыденным делом и в мире музыки. По его словам, те обвинения, которые звучат сейчас, возможно, следовало высказать еще много лет назад.

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Певец обсудил обвинения в адрес Харви Вайнштейна в беседе с корреспондентом BBC. "Всё то же самое происходит и в звукозаписывающей индустрии" - заявил он.

"Всегда были люди, которые рассказывали, что их склоняли ко всяким малоприятным вещам ради записи альбома, точно так же, как других - ради съемок в фильме", - сказал Том Джонс.

На вопрос в программе Радио 5 Би-би-си, приходилось ли ему сталкиваться с чем-то подобным он ответил: "Да. В начале моей карьеры - да".

"Было несколько таких ситуаций. Но ты избегаешь их, просто уходишь... Но со всем, с чем пристают к женщинам, пристают и к мужчинам тоже".

"Справедливость восторжествует"

Том Джонс рассказал, что то, с чем ему пришлось столкнуться на заре карьеры, было ему крайне неприятно.

"Но потом ты думаешь: я просто должен держаться от этого человека подальше, так не должно быть".

"Нужно понять: ты не обязан соглашаться, только потому, что тебе кажется - "я вынужден пойти на это". Ваш разум подскажет вам правильное решение. Это верно не для одного шоу-бизнеса, но для любой сферы вашей жизни".

Он добавил также: "В этом бизнесе всегда были влиятельные люди, которые пользовались своим служебным положением. Но не все таковы, есть и хорошие люди".